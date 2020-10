Brugge: vrachtwagen neemt 50 meter vangrail mee

De late avondspits op de N31 Expresweg in Brugge is gisteravond moeilijk verlopen, na een spectaculair ongeval net voorbij de oprit van de Oostendse Steenweg.

Om een nog onbekende reden week een Nederlandse vrachtwagen af van zijn rijvak en kwam in de middenberm terecht. Hij vernielde daarbij een vijftigtal meter vangrail en ontwortelde daarbij een grote boom en wat struiken. De boom en de struiken kwamen zowel op de linkerrijstrook richting Kust als op de rijrichting E40 op de weg terecht. Beide rijstroken waren dan ook afgesloten.

De bestuurder van de vrachtwagen was aangedaan door het ongeval maar raakte niet gewond. In de richting van de E40 was er vertraagd verkeer.