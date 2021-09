Brugge weerlegt kritiek CO2-meters

De CO2-meters zijn volgens sommige experts ­enkel geschikt om een ruimte eenmalig te scannen, niet om de luchtkwaliteit continu te controleren. De aankoop van de kleine, goedkopere toestellen zorgt ervoor dat er in alle scholen van het stedelijk onderwijs in Brugge gemeten kan worden, aldus schepen Jasper Pillen. Als blijkt dat er een probleem is, worden de duurdere CO2 meters ingezet en volgen er indien nodig, in samenspraak met de school, maatregelen.

De schepen benadrukt dat de stad een integraal stappenplan heeft uitgewerkt om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te meten, terwijl dat helemaal niet verplicht is. Hij roept de overheid op om met duidelijke regels te komen want er zijn heel veel toestellen op de markt en het is niet altijd duidelijk welk toestel waarvoor dient. Ook heel wat andere sectoren zoals cafés en kapsalons waar een meter wél verplicht is, zien soms het bos door de bomen niet meer.