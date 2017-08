Brugge werkt aan plan tegen eenzaamheid

Burgemeester Renaat Landuyt roept de Bruggelingen ook op om meer oog te hebben voor elkaar. Hij doet dit nadat vorige week drie mensen dood werden aangetroffen bij hun thuis. Pas na meerdere dagen sloegen buren alarm nadat ze geurhinder en vliegen opmerkten. Een persoon was zelf al meer dan 10 dagen dood.

De stad wil nu buurtwerkers, wijkagenten en gemeenschapswachten inschakelen in de strijd tegen eenzaamheid. Bedoeling is dat ze net als buren op onrustwekkende signalen letten.

Burgemeester Renaat Landuyt: "Het is in ieder geval de vaststelling dat mensen onder ons zeer eenzaam leven. Zo eenzaam dat we niet weten dat ze overleden zijn. De oproep is, zorg dat je oog hebt voor je buren en mensen die in problemen raken. Zodat we weten dat we ervoor moeten zorgen. We vragen aan de mensen: let op uw buren. Zo kan je de geschikte instanties verwittigen als er hulp nodig is."