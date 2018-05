Brugge wijst nogmaals op zwemverbod in Reien

De stad Brugge en de politie stellen vast dat sommige mensen in dit warme weer in het koude water van de Reien springen.

"We vragen uitdrukkelijk om dit niet te doen, want zwemmen in de Reien is nog altijd gevaarlijk en dus verboden. Er zijn hier immers heel wat risico's aan verbonden", luidt het. Het warme weer, in combinatie met het koude water, kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De stad is niet aansprakelijk bij ongevallen en de politie zal op dit verbod streng toezien.

"We benadrukken dat recreatieve zwemmers van harte welkom zijn om te zwemmen in de Reien op zaterdagen en zondagen in juli en augustus. Dan is er een duidelijk afgebakende zwemzone mét toezicht van redders. Zo kan iedereen veilig zwemmen. Daarnaast zullen er dan ook faciliteiten voorzien zijn, die er voorlopig nog niet zijn. We raden jongeren en hun ouders aan om bij dit warme weer het gezond verstand te gebruiken en nog even te wachten voor een duik in de Reien".