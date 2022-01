Brugge wil dat grote cultuurzalen vol kunnen lopen en gaat metingen doen

Brugge gaat onderzoeken of de artiesten binnenkort voor volle zalen kunnen optreden. En dat in de Stadsschouwburg en de Magdalenazaal.

In code rood van de coronabarometer mogen er altijd 200 personen de zaal binnen, ongeacht de capaciteit. Bij grotere zalen mogen organisatoren tot 70% van de capaciteit gaan en bij gegarandeerd goede luchtkwaliteit (onder de 900PPM/C02) zelfs tot 100 %. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Omdat we groot belang hechten aan de veiligheid van onze bezoekers, gaan we in de grotere zalen een aantal weken metingen van de luchtkwaliteit doen bij een bezetting van 70%. Als daaruit zou blijken dat er voldoende marge is om veilig naar 100% capaciteit over te schakelen, dan doen we dat.”

De Stadsschouwburg kan vanaf 28 januari 480 bezoekers per voorstelling ontvangen en de Magdalenazaal 280. Dat zou dan, bij goeie metingen van de luchtkwaliteit, gaan naar respectievelijk 700 en 400 bezoekers. “Ik ben in elk geval zeer blij dat deze maatregelen nog net op tijd komen om het Weekend van het Brugs qua bezoekersaantal nog een stevige duw in de rug te geven: vele voorstellingen waren reeds volledig uitverkocht, maar nu komen dus nog heel wat extra plaatsen ter beschikking. We zetten vanaf vandaag extra promotie in om de verhoogde capaciteit voor dit weekend op te vullen.”