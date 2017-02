Brugge wil duurzame voeding op evenementen

Lokale producten, seizoensgebonden groenten en fruit, eerlijke producten en een gelijkwaardig vegetarisch aanbod: Brugge wil standhouders ertoe aanzetten om enkel nog duurzame voeding aan te bieden op evenementen. De stad geeft daarvoor de ‘Handleiding Duurzame Voeding op Evenementen’ uit en zal een lijst opstellen van duurzame cateraars.

Op de Vismarkt werd vandaag alvast het goede voorbeeld gegeven met 'Proevereitjes'. De Vismarkt is een unieke plaats om evenementen rond voeding te organiseren. En sommigen willen hier maar wat graag een echte ‘Food Market’ onderbrengen, zoals in Gent en Antwerpen., een vaste overdekte voedingsmarkt, zeg maar. "Ik zeg daar niet a priori neen tegen", zegt schepen van lokale economie Hilde Decleer. "Maar het is iets van lange duur en het zal heel duur zijn. Daarom denk ik dat het beter onderzocht wordt of het niet in leegstaande plaatsen in de stad kan komen, want er komen kloosters en kerken leeg te staan. Ik zou dat een ideale locatie vinden."