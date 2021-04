Brugge wil EK Atletiek voor junioren in 2025

Brugge wil in 2025 het EK atletiek voor junioren organiseren. Er is al een principieel akkoord.

Het is het organisatieteam achter de Memorial Van Damme dat samen met Golazo, de Vlaamse Atletiekliga en atletiekvereniging Olympic Brugge het EK in de zomer van 2025 naar België wil halen. Meer bepaald Wilfried Meert, voorzitter en medestichter van de Memorial Van Damme, ziet Brugge daarvoor als ideale stad. Het kampioenschap zelf zou kunnen plaatsvinden op de site van Sport Vlaanderen. Onder meer een vernieuwde atletiekpiste zou dat mogelijk moeten maken.

Unieke kans

Het EK Atletiek junioren is een vierdaags kampioenschap voor atleten tussen 16 en 19 jaar oud met 22 disciplines voor jongens en meisjes. “Een unieke kans die we niet konden laten liggen”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “De atletieksport heeft altijd al geleefd in Brugge en de stad heeft al heel wat succesvolle atleten voortgebracht.”

Alexander Diaz Rodriguez is op dit moment wellicht de bekendste, maar er zijn ook de klinkende namen uit het verleden. Iconen als Julien Saelens en Emiel Pauwels en Belgische kampioenen als Peter Daenens, Lieselot Matthijs en Frank Verhelst.

Stevige concurrentie

Brugge neemt het als kandidaat op tegen landen als Italië, Finland, Letland, Slovenië en Armenië. Najaar 2023 valt de beslissing.