Brugge wil geen extra souvenirwinkels in kernwinkelgebied

Ook blijven de winkelstraten louter behouden voor winkels, zonder restaurants of cafés. Het nieuwe winkelplan moet tegen volgende zomer in een verordening gegoten worden.

In het plan van schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) worden de functies in het kernwinkelgebied vastgelegd. De binnenstad werd opgedeeld in vijf zones met elk hun eigen profiel. In de hoofdwinkelstraten wil de stad vooral de focus leggen op shoppen. "Aangezien de stad deze hoofdassen als louter shopping ziet, is reca (restaurants en cafés) hier niet gewenst", klinkt het. Ook de opkomst van toeristenwinkels wil de stad een halt toeroepen. "Dit komt de kwaliteit van het shoppingebeuren niet ten goede en zorgt voor verschraling. Ook supermarkten, superettes en nachtwinkels met aanbod voedingsproducten zijn nefast voor het aanbod van modewinkels in die zone."

Ook in het kernwinkelgebied, de aanliggende straten van de hoofdwinkelstraten, wil de stad extra chocolade- en souvenirwinkels volledig weren. De bestaande toeristische winkels kunnen wel hun plaats behouden. "We willen als stad een divers winkel- en horeca-aanbod stimuleren en ruimte geven aan vernieuwende winkelconcepten. Er is zeker niets verkeerds met de bestaande souvenirwinkels of hun producten. Zij behouden dan ook hun vergunning, maar met deze nieuwe visie kiezen we voor vernieuwing en laten we geen extra souvenirwinkels meer toe", legt Demon uit.