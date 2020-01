Brugge wil Guilinibad nieuw leven inblazen

Brugge wil een publieke wellness in het Jan Guilini zwembad. Dat is één van de ingrepen die op termijn van het oudste zwembad van Brugge weer een aantrekkelijke locatie moeten maken.

De stad hoopt over drie jaar te starten met een prestigieus plan. Op korte termijn zet de stad in op duurzaamheid. In het stukje beschermd erfgoed uit het interbellum zijn de water- en elektriciteitsfactuur een heikel pijnpunt. Die dure installaties pakken ze nog in de loop van dit jaar aan.

Op een grote renovatie met o.a. grotere kleedkamers is het langer wachten. Brugge moet eerst zeker zijn van een erfgoedpremie. "We willen hier ook een publieke wellness maken", zegt sportschepen Franky Demon. "We gaan kijken of er daarvoor misschien een ingang kan verzet worden naar de tuin". In de conciërgewoning komt er plaats voor buurtsport.