Brugge wil park realiseren op site Knaepen Zeebrugge

De stad Brugge wil op de voormalige legersite Knaepen in Zeebrugge een park realiseren van 80.000 m² en wil het tegen de zomer gedeeltelijk openstellen voor het publiek.

"Brugge besloot eind 2018 om de site Knaepen aan te kopen. Deze aankoopprocedure is bijna afgerond”, zegt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem. Intussen nam Stad Brugge het domein al in concessie. Eens opengesteld, kunnen de bewoners van Zeebrugge kennismaken met deze plek en meedenken over de mogelijkheden, invulling en ontwerp van dit nieuwe kustpark.

“Deze plek verbindt Zeebrugge op vele vlakken. Het wordt een groene ontmoetingsplek voor de buurt, voor jong en oud, voor bewoners en bezoekers én vormt een belangrijke schakel tussen de Strandwijk en de Stationswijk”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Brugge maakt ook werk van de beveiliging van de site, onder meer ter hoogte van de sporen. Daarnaast wordt een deel van de site opgeknapt zodat deze buurtplek op korte termijn, als de omstandigheden het toelaten, kan worden opengesteld.

