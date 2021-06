Brugge wil testcentrum voor toeristen inrichten

De stad Brugge wil een coronatestcentrum inrichten voor toeristen. Dat heeft burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gezegd op de Brugse gemeenteraad. Het is de bedoeling dat toeristen die in Brugge verblijven en een negatieve test nodig hebben bij terugkeer, zich kunnen laten testen in het centrum...

Stad Brugge wil met het extra testcentrum buitenlandse toeristen warm maken om naar Brugge te komen. "We willen het voor toeristen gemakkelijker maken. Wie een negatieve test nodig heeft bij terugkeer, kan zich dan makkelijk laten testen in het centrum", zegt De fauw.

Gratis of niet?

Het zou de bedoeling zijn om het testcentrum in het centrum van de stad te vestigen zodat het makkelijk bereikbaar is voor bezoekers. Wel staat nog ter discussie of de stad de tests al dan niet gratis zal aanbieden. "Het ligt wat moeilijk dat we onze eigen bevolking zouden laten betalen voor tests als zij willen reizen, en toeristen de tests gratis zouden aanbieden. Daarover moeten we nog een beslissing nemen."

Het testcentrum zou ten laatste tegen 1 juli openen.