Brugge wil toch woonwijk op Sint-Trudo, maar strenge eisen

De stad Brugge wil alles in het werk stellen om toch een waterrobuuste woonwijk te bouwen op Sint-Trudo in Assebroek. Bestaande tuinen en een deel van de gronden staan al wekenlang onder water.

Brugge zal nu strengere eisen stellen op het vlak van regenputten en waterinfiltratie. Ook komen er minder woningen, om de wateroverlast op een braakliggende strook te kunnen monitoren. Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening Brugge: "Voor ons zijn twee zaken belangrijk: Enerzijds dat de mensen naast de verkaveling geen wateroverlast zullen hebben. En ten tweede: droge voeten in de verkaveling."



Brugge zal de lat op het vlak van waterhuishouding heel hoog leggen, er worden ook een achttal minder woningen toegelaten. "We gaan een stuk in de verkaveling ook niet meer bebouwen, zeker voor vijf jaar. Want we willen gaan monitoren. Ten tweede gaan we de strengste eisen stellen. We gaan ons enten op wat de overheid in de toekomst zal beslissen voor infiltratie van water, maar ook van regenputten." (lees verder onder de foto)

Brugge zal de situatie de komende jaren nauw opvolgen en hoopt dat de strengere regels en ingrepen voldoende zijn om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. " Is dat nog niet voldoende, dan zal er nog ingegrepen worden want droge voeten is noodzakelijk. Hier wensen we een waterrobuuste woonwijk te maken met sociale kavels en betaalbare woningen."

Tot slot vraagt de stad Brugge ontwikkelaar WVI om de hemelwaterafvoerleiding in de tuinen van de al bestaande bewoners aan te sluiten op de bufferbekkens. Oppostiepartij partij N-VA vroeg eerder al om het bouwproject vlakbij de waterzieke Assebroekse Meersen stil te leggen.