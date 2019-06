Brugge wil voedseloverschotten verminderen

En dat met het project FLAVOUR, wat voor 'Food Surplus and Labour, te Valorisation of Underused Rescources' staat. Het project komt er na het verschijnen van een bachelorproef van Vanessa Aneca over voedseloverschotten in Brugse supermarkten. Daaruit bleek dat van de supermarkten die bevraagd werden, er per week ongeveer 15.000 kg voedseloverschot te tellen was.

De stad zal een voedseldistributieplatform opzetten dat alle lokale spelers verbindt en waardoor meer ingezet kan worden op het ophalen en verdelen van voedseloverschotten, met aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Daardoor zullen ook tewerkstellingsplaatsen gecreëerd worden voor personen die maar moeilijk ingang vinden tot de arbeidsmarkt.