Brugge wil water in de Langerei proper maken

Bedoeling is dat je er op termijn weer kan in zwemmen. Ook vorig jaar waren er problemen met de kwaliteit van het water en ook toen was zwemmen verboden. Wie wel een duik wil nemen of triatlon wil organiseren moet daarvoor expliciet toestemming aanvragen aan de stad. Minstens tot het water weer ok is.

Het grootste probleem zijn de overstorten. De stad stelt een tienstappenplan op en onderzoekt ook welke huizen er nog rechtstreeks lozen in de Langerei. Er komt ook een sensibiliseringsactie voor de bewoners. Maar wellicht zal het nog jaren duren voor het water van de Langerei aan de strenge Europese normen voldoet en weer op de lijst van zwemwaters terecht komt.