Brugge zal Minnewaterpark heraanleggen

Er komt ook een nieuwe brug naar het Minnewater, en ook een extra plein. De werken starten in september volgend jaar, na het Cactusfestival. De stad trekt een half miljoen euro uit voor de heraanleg van het Minnewaterpark.

Het Minnewaterpark is een heel belangrijk en historisch park voor veel Bruggelingen. Daarnaast draagt het ook bij aan de internationale uitstraling van de stad. Veel bezoekers komen immers via de Vesten in de groene oase van het Minnewaterpark terecht. Vandaar de grondige opwaardering van het Minnewaterpark.