Brugge zet zelf shuttlebussen in

Brugge zet zelf shuttlebussen in om de park en ride-parkings beter te ontsluiten.

Dat is één van de nieuwe maateregelen die het stadsbestuur neemt om het parkeerplan nog beter te laten renderen.

In opdracht van het stadsbestuur is het parkeerplan tegen het licht gehouden in de periode tussen half februari en eind juni. Daaruit blijkt dat de drie Park en Ride-parkings aan de rand van den Brugse binnenstad beter moeten renderen. Nu halen ze een gemiddelde bezettingsgraad van 36 %.

Burgemeester Renaat Landuyt: “We gaan daarom een eigen busjesdienst voorzien. Er komt een aanbesteding voor het inzetten van een drietal shuttle busjes op het moment dat de stad daar nood aan heeft. Dat alles binnen een wettelijk kader.”

Kortparkeren

Een andere opvallende trend uit de evaluatie van een half jaar nieuw parkeer plan is het succes van het bovengronds kort parkeren. Het stadsbestuur speelt daar op in door in de poort- en winkelstraten nog meer plaatsen voor te behouden voor kort parkeren.