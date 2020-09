Brugge zwengelt verblijfstoerisme aan met incentives

Het verblijfstoerisme in Brugge kende een zeer matige zomer. Na een bemoedigende julimaand, sputterde de motor in augustus opnieuw.

Hoewel de infectiegraad in Brugge ver onder de alarmdrempel ligt en de stad in alle omstandigheden veilig kan worden bezocht, draagt de stad - net als andere steden in Europa - mee de gevolgen van het toenemend aantal maatregelen die worden opgelegd aan bezoekers die vanuit specifieke regio’s naar ons land reizen of uit ons land terugkeren. En het najaar ziet er niet bepaald veelbelovend uit.

Schepen van Toerisme Philip Pierins: “De stad wil de verblijfssector daarom een hart onder de riem steken en trekt een budget van 250.000 euro uit om via een incentiveprogramma een verblijf in de stad aan te moedigen”. Onder de noemer ‘Nog meer Brugge” ontwikkelde Visit Bruges drie welkomstpakketten die afwisselend gedurende zes weken gratis worden aangeboden bij het boeken van een minimum verblijf van twee nachten en twee personen met aankomst voor eind januari. De waarde van de incentive bedraagt tussen de 82 en 111 euro. (Lees verder onder de foto)

Lokale consumptie

In het incentiveprogramma worden 1.000 koetsritten, 1.000 stadswandelingen, 1.000 tickets van de stedelijke musea (voor een bezoek aan Groeninge-, Gruuthuse- of Hospitaalmuseum), 1.000 tickets van de private musea en 1.000 cadeaubonnen van cadeaubonbrugge.be betrokken. Elke actieweek worden 500 welkomstpakketten weggegeven. Burgemeester Dirk De fauw: “Deze actie geeft dus niet alleen zuurstof aan het toeristisch logies maar stimuleert tegelijkertijd ook de lokale consumptie.”

Wie een verblijf boekt kan die incentive aanvragen via een actiepagina op www.visitbruges.be. Je voucher haal je bij aankomst af in het toeristisch onthaal in het station of op de markt. Het aanbod geldt volgens beschikbaarheid. Het incentiveprogramma wordt in eerste instantie uitgerold op de binnenlandse markt. Maar zodra het kan ook in de buurlanden.