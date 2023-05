Bruggeling belandt twee keer tegen oplegger: man buiten levensgevaar

Zondagnacht vond een zwaar ongeval plaats ter hoogte van de Zeebruggelaan in Lissewege. Een twintiger raakte van zijn rijvak af en belandde twee keer op een geparkeerde oplegger.

Het ongeval gebeurde omstreeks twee uur 's nachts. Het slachtoffer, een Bruggeling, week plots van zijn rijvak en reed in op een geparkeerde oplegger. Door de klap werd hij weggeslingerd en knalde hij op een tweede oplegger die geparkeerd stond naast de rijbaan.

Man buiten levensgevaar

De ziekenwagen en MUG waren snel ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en werd daarna met in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge. Het parket bevestigde intussen dat de man buiten levensgevaar is. De precieze omstandigheden van het ongeval worden momenteel onderzocht.