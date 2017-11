Een 54-jarige Bruggeling is afgelopen weekend om het leven gekomen op de achterbank van een uitgebrande wagen in Roemenië, schrijft Het Nieuwsblad.

Daar werd zijn verkoolde lichaam teruggevonden op de binnenplaats van een huis in het Roemeense dorp Ighiu. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk, er loopt een gerechtelijk onderzoek. De man woonde al een jaar in Roemenië. De man was van plan om naar huis terug te keren, maar kwam er nooit aan.