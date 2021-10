Bruggeling Jens kweekt zwaarste groene pompoen van Europa

Jens Segaert heeft het kweken van fruit en groenten natuurlijk van geen vreemden: zijn ouders hebben een aardbeienkwekerij en een hoevewinkel in SInt-Andries Brugge. Maar wat hij nu heeft klaargespeeld legt pas echt gewicht in de schaal. Op het Belgisch Kampioenschap Pompoenwegen in Kasterlee verbrak hij moeiteloos het Belgisch en meteen ook het Europees record. Een pompoen van 781 kilogram hadden ze in de categorie squash nog niet gezien. (lees verder onder de foto)

De recordpompoen van Jens is het resultaat van veel zoeken en experimenteren met zaad én de kweeklocatie. Want deze kanjer is geteelt in een serre.

Wie denkt straks een kopje soep mee te kunnen drinken van deze pompoen is er aan voor de moeite. De smaak is door de grote hoeveelheid water helemaal weg.