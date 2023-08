Bruggeling Louis Naeyaert wordt Europees kampioen op de halve triatlon

In Menen vond vandaag het Europees Kampioenschap triatlon op de halve afstand plaats: 1900 m zwemmen in de Leie, daarna 90 km fietsen om af te sluiten met een halve marathon, iets meer dan 21 km lopen. Het werd een Belgisch succes, met een volledig Belgisch podium én de winnaar werd dan nog een...

Onze landgenoot Christophe De Keyser werd als een van de favorieten naar voor geschoven. Vorig jaar was de atleet uit Overijse tweede op het EK in het Spaanse Bilbao. Het eerste onderdeel, 1900 m zwemmen in de Leie, is alvast een kolfje naar zijn hand, zijn badmuts is De Keyser onderweg kwijtgespeeld, maar hij komt als eerste uit het water. Nog twee andere landgenoten volgen niet veraf: Dries Matthijs en Tom Vaelen.

Louis Naeyaert rolt iedereen op in het fietsen

Na de eerste van twee fietsronden van 45 km, heeft De Keyser een voorsprong van 40 seconden op de Nederlander Milan Brons en dan een rits jonge Belgen. Zij waren gemotiveerd om een goed resultaat te halen op dit EK in eigen land, jonge gasten die misschien ooit grote naam en faam zullen maken in de triatlonwereld, zoals 16 jaar geleden Frederik van Lierde. In het tweede onderdeel zien we plots Louis Naeyaert opduiken. De West-Vlaamse militaire atleet uit Brugge vliegt na 70 km fietsen over alles en iedereen, naar de eerste plaats.

Volledig Belgisch podium

Naeyaert mag dan ook als eerste de loopschoenen aantrekken voor nog een halve marathon. En wat een Belgische weelde: op een bepaald moment is de top 6 volledig Belgisch, het lijkt wel een Belgisch Kampioenschap. Met naast leider Naeyaert, heb je Christophe De Keyser, Tom Vaelen, Jonathan Wayaffe, Dieter Comhair en Dries Matthijs.

Louis Naeyaert zet de race van zijn leven neer. Hij blijft autoritair op kop lopen. Achter hem wordt er wel geschoven. De Keyser moet zijn inspanningen bekopen, hij zakt wat weg. Jonathan Wayaffe en Dieter Comhair schuiven door naar plaats 2 & 3 en Dries Matthijs naar plaats 4.