Bruggeling Marc Van Eeghem (57) overleden

De Brugse acteur Marc Van Eeghem is op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Dat melden Het Laatste Nieuws en de Morgen. Zeven jaar geleden werd de ziekte bij hem vastgesteld. Van Eeghem had in oktober dit jaar laten weten dat hij de chemo...

Het grote publiek kent Marc Van Eeghem onder meer als Jan De Ridder uit De Parelvissers. Hij speelde mee in tal van Vlaamse series, zoals recent nog in Tytgat Chocolat, Witse, De Ronde, In Vlaamse Velden, Het Goddelijke Monster of Windkracht 10.

In 2012 maakte hij bekend dat hij aan prostaatkanker leed, aan de start van de campagne Kom Op Tegen Kanker.Hij werd genezen verklaard maar is opnieuw hervallen. In oktober dit jaar maakte hij bekend dat hij de chemotherapie had stopgezet, hoewel zijn lichaam nog niet kankervrij was.

Samenwerking met Focus en WTV

Marc Van Eeghem werkte ook met onze zenders Focus en WTV samen. We denken bijvoorbeeld graag terug aan de opnames die we maakten waarin Marc Van Eeghem zijn mooiste plek van West-Vlaanderen toonde.

