Bruggeling moet vijf jaar brommen voor brandstichting

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 30-jarige Bruggeling veroordeeld tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor opzettelijke brandstichting in de woning van zijn partner in Blankenberge.

Het openbaar ministerie had acht jaar cel geëist. De feiten speelden zich 's nachts in november vorig jaar af in een pand langs de Haelenstraat. De bewoner van het appartement op het gelijkvloers kreeg rond 6.25 uur in de gaten dat er een brand woedde. Bij zijn sprong uit het raam brak de man zijn hielbeen. Vier andere slachtoffers, onder wie de vrouw en haar twee kinderen, moesten met een ladderwagen uit het brandende huis gehaald worden.

Dankzij camera's met nummerplaatherkenning kwam haar vriend als verdachte in het vizier. Tijdens een verhoor legde de 30-jarige Bruggeling zelfs bekentenissen af. Zijn vriendin zou hem verweten hebben dat hun baby aan epilepsie leed door klappen die hij tijdens de zwangerschap had uitgedeeld. Op het proces vroeg de verdediging toch de vrijspraak. Meester Johan Platteau merkte op dat de verklaringen van zijn cliënt eigenlijk niet overeenstemmen met de bevindingen van de branddeskundige. Uit getapte telefoongesprekken leidt de advocaat af dat zijn cliënt zijn vriendin mogelijk uit de wind wilde zetten. Daarnaast bleek uit haar stappenteller dat ze die ochtend al wakker was, terwijl ze het anders verklaarde. Bovendien leed ze aan een postnatale depressie en dreigde ze uit haar huis gezet te worden.

