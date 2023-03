Bruggeling nog altijd in gevangenis Mexico: "onduidelijk waarom"

Davy Vanderhaeghen, een jongeman uit Brugge die in Mexico is opgepakt, zit nog altijd in de gevangenis. Het is onduidelijk waarom en hoe lang nog.

Zijn zus Nicky, met wie hij op reis was, is wel weer thuis. Maar de familie is heel ongerust. Wat een mooie reis moest worden, is op een nachtmerrie uitgedraaid.

De reis eindigt dramatisch voor haar broer. Hij mag het vliegtuig niet op omdat hij geen coronacertificaat heeft en is van plan om in een hotel te overnachten tot hij een nieuwe vlucht geboekt heeft. Als hij wat inkopen doet in een tankstation, wordt hij door de politie opgepakt. Nicky krijgt hem pas 12 uur later kort aan de telefoon. Hij zit in een cel met een tiental andere mensen. Eerst werd hij beschuldigd van autodiefstal, daarna van drugsfeiten, wildplassen en nu zou hij vastzitten omdat hij weerspannig was tegen de politie.

Ondertussen kregen ze hem zelf niet meer aan de lijn en maken ze zich grote zorgen. De vader van Davy denkt meteen aan de familie van hulpverlener Olivier Vandecasteele die vastzit in Iran. De familie schakelde zelf advocaten in. Die konden hem gisteravond spreken maar weten niet hoe lang hij nog vastzit. Ondertussen is Davy overgeplaatst naar een aparte cel.