Bruggeling rijdt dagelijks met bakfiets voor goed doel

De man gaat dagelijks met zijn bakfiets met aanhangwagen voedselresten ophalen in buurtwinkels en die verdeelt hij over diverse hulporganisaties in het Brugse. En dat helemaal voor niets. Op zijn rijtuig kan hij tot 250 kilo eten vervoeren. En hij rijdt tot bijna 30 kilometer per uur.

Per jaar legt hij zo’n 7.000 kilometer af. "Vroeger had ik enkel de fiets en toen stond mijn vracht zo hoog dat ik die wel een paar keer verloren ben. Toen lagen de spullen ook op straat. Met de aanhangwagen is het een stuk makkelijker geworden, maar het blijft natuurlijk wel een gewicht om te vertrekken".