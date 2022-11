Bruggeling Sander Blommaert wint belangrijke dansprijs in UK

De Brugse balletdanser Sander Blommaert heeft in het Verenigd Koninkrijk de People's Choice Award gewonnen van One Dance UK. Die prijs bekroont dansers die iets betekenen voor de danssector in het VK.

Sander Blommaert is de tweelingbroer van kunstschaatser Ruben Blommaert. Hij is in Engeland al langer een grote naam: zo danste hij zeven jaar bij The Royal Ballet en hij geeft les in Birmingham.

Tijdens de eerste lockdown, in 2020, gaf de Bruggeling honderd gratis balletlessen online. Daar namen 400 leerlingen aan deel, en ook de jury van de People's Choice Award viel het initiatief van Blommaert op.

"Nederig, blij en trots"

"Ik ben zo extreem nederig, blij en trots om deze award te krijgen," reageert Blommaert op Instagram. "Ik ben trots op het werk dat ik doe, degenen onder jullie die mij kennen weten dat ik alles geef aan wat ik doe, aan mijn studenten en hun dansreizen, hen inspirerend om hun dromen te volgen, te groeien als de dingen moeilijk zijn en om ALTIJD blijf gepassioneerd door dans!"