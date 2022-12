Bruggeling veilig en wel teruggevonden in Australië

De 29-jarige Stef Vandevelde uit Brugge die recent als vermist werd opgegeven in het Australische Sydney, is veilig en wel teruggevonden.

Dat heeft een woordvoerder van de politie van de Australische deelstaat New South Wales maandag plaatselijke tijd laten weten aan Belga.

Vandevelde werd vorige dinsdag voor het laatst gezien in een drukke straat in hartje Sydney. Toen zijn familie en vrienden er niet in slaagden de man te contacteren, verwittigden ze de politie. Die verspreidde vrijdag een opsporingsbericht.