Bruggeling voelt zich veilig, politie pakt inbraken harder aan

De stad en politie hebben een nieuw plan klaar om Brugge zo veilig mogelijk te maken. De strijd tegen inbraken is daarbij één van de grote prioriteiten. Traditioneel zijn Sint-Michiels en Sint-Andries bekend terrein voor dieven.

Al zijn er de jongste weken ook opvallend meer inbraken in Assebroek. Vorig jaar telde de politie 310 woninginbraken in Brugge. “2019 lijkt iets beter te zijn dan 2018,” zegt korpschef Dirk Van Nuffel daarover. “Het is een fenomeen waar we niet vanaf geraken. Mensen moeten zich thuis voelen in hun eigen huis.”

Bruggeling voelt zich veilig

De politie kondigt wel meer patrouilles aan, ook anoniem. Ook de aanpak van drugs blijft bijzonder belangrijk. Zo wil de politie minder alcohol en minder verdovende middelen in het verkeer. Zeebrugge moet leefbaar en veilig zijn en digitale criminaliteit of cybercrime is meer en meer een uitdaging.

Globaal daalt de criminaliteit in de stad en dat merkt de Bruggeling. 85 procent van de inwoners voelt zich zelden of nooit onveilig.