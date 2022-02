Bruggeling ziet toeristen graag komen

De inwoners van Brugge zijn het toerisme in hun stad nog niet beu. Toch vindt ook iets meer dan de helft van de Bruggelingen het aangenaam dat er door corona minder bezoekers waren in hun stad. Dat blijkt uit het nieuwe bewonersonderzoek in de kunststeden.

Het onderzoek is uitgevoerd door de toeristische diensten van de kunststeden en Toerisme Vlaanderen voor de derde keer in zes jaar tijd. In Brugge werden hiervoor 1.235 inwoners tussen juni en oktober 2021 bevraagd. Hoewel er minder toeristen in de provinciehoofdstad toerden door corona, vinden twee op de drie Bruggelingen dat de voordelen van toerisme nog altijd sterker doorwegen dan de nadelen. Bijna acht op op de tien willen dat Brugge een toeristische topbestemming blijft. 71 procent steunt het toerisme in de stad.

De steun voor toerisme ligt in Brugge (71%) hoger dan het gemiddelde in de kunststeden (69%), maar gaat er ten opzichte van de vorige bevraging licht op achteruit. “De daling doet zich voor in alle kunststeden, maar blijft in Brugge beperkt (-5%)”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste.

Meer overlast dan andere kunststeden

De afgelopen twee jaar waren er een pak minder bezoekers in de stad. In vergelijking met 2019 (acht miljoen bezoekers) ontving Brugge in 2020 en 2021 gemiddeld de helft minder bezoekers. Dat heeft de kijk van de Bruggeling op het vlak van leefbaarheid en draagkracht niet fundamenteel veranderd. De Bruggeling ondervindt meer overlast uit toerisme dan inwoners uit de andere kunststeden en schat de mogelijke nadelige impact van het toerisme op de leefbaarheid van de stad ook hoger in.

Nochtans wordt die nadelige impact ten opzichte van de vorige bevraging minder (aan)gevoeld. Zo vindt een veel kleiner aantal zich in hun comfort beperkt (-10%), wordt de stad als minder overvol ervaren (-8%) en is de groep die vindt dat toeristen de leefbaarheid aantasten geslonken (-12%). De overgrote meerderheid voelt zich nog altijd thuis in de stad en de intentie om de stad te verlaten is in Brugge het laagst van alle kunststeden.

Sterkere betrokkenheid

Bruggeling voelen zich sterker betrokken bij het toerismebeleid en hebben ook een meer uitgesproken mening over welk soort toerisme ze wel en niet willen en hoe dat moet worden georganiseerd. Ten opzichte van de vorige bevraging houdt de spreidingsgedachte stand, hoewel het accent wordt verlegd van ruimtelijke spreiding (in of buiten de toeristische kernzone) naar spreiding in tijd. Zo wil 61 procent meer spreiding over het jaar en de helft wil meer spreiding over de dag.

Daarnaast verwacht de Bruggeling dat er beter wordt gecommuniceerd naar bezoekers over hoe zich te gedragen (53%). Bovendien wordt meegegeven om selectiever te zijn in het type bezoeker dat wordt aangetrokken. Bezoekers die de tijd nemen om de stad te ontdekken (65%) en/of een hoge economische toegevoegde waarde genereren (56%) genieten de voorkeur.

In deze logica ziet de Bruggeling ruimte voor groei van het verblijfstoerisme (48%), het aantrekken van individuele bezoekers (44%) en groei in het zakelijke segment (41%) enerzijds en minder groepstoeristen (40%) en cruisetoeristen (57%) anderzijds. "In essentie is de visie van de Bruggeling gelijklopend met de strategische keuzes die we voor het toerisme hebben gemaakt. Zo leggen we cruisetoerisme niet aan banden maar het aantal aanlopen en aantal passagiers per dag hebben we beperkt", zegt schepen Mieke Hoste.

De andere kunststeden in Vlaanderen zijn Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen.