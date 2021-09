Bruggelingen breken wereldrecord padel

Zaterdag zijn de vier sportievelingen begonnen aan het recordpoging bij padel- & tennisclub Azalea in Brugge. Per uur kregen ze vijf minuten pauze maar ze konden die ook opsparen. Het warme weer maakte het tot een heel lastige opdracht. Eén van de spelers is Frederik Boi, ex-speler van Cercle Brugge.

Uiteindelijk is het wereldrecord met 7 minuten verbroken. Het nieuwe record is 26 uur en 10 minuten.

Opbrengst voor goede doel

Rond de recordpoging was een heus evenement opgebouwd. Via sponsoring is 22.500 euro ingezameld.

Dat gaat voor een deel naar de Foundation Fara Demeyer, voor de dochter van één van de leden van de padelclub die leukemie heeft. Een ander deel gaat naar project rond gezonde voeding van de vzw Kinderkankerfonds.