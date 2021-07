Bruggelingen verspillen 70% minder voedsel

Ze schreven zich in voor het Foodwinners project, een project dat werd opgezet in het kader van de duurzame voedselstrategie van de stad. Aan de hand van negen uitdagingen, gespreid over vijf weken leerden ze hoe ze efficiënt kunnen plannen, winkelen, bewaren en koken. Ze begonnen en eindigden het traject met een meting van hun verspilling, zodat ze de evolutie in kaart konden brengen.

Voedselverspilling gezakt met 70%

"Dit jaar wisten de huishoudens via Foodwinners Brugge hun voedselverspilling gemiddeld te verminderen met 67%", zegt schepen van klimaat Minou Esquenet. "Als we dit berekenen op jaarbasis, dan verspillen zij op deze manier 19.662 kilogram minder voedsel, stoten ze in totaal 62.918 kilogram CO2 per jaar minder uit en besparen ze bovendien 82.383 euro per jaar."

Ook Céline Savaete nam samen met haar ouders en zus deel.

Céline nam samen met haar ouders en zus deel. Ze kon de verspilling met 89 procent terugdringen en mocht een prijs in ontvangst nemen. Céline: "Het was vooral een oefening om eens meer na te denken over de portiegrootte en over wat er nog in de kast lag. Als we kip kopen, dan eten we die maandag op en we bedenken dinsdag ook een recept met kip zodat we alle kip kunnen opeten. Van restjes maken we groentensoep en we plannen ook sneller een restjesdag zodat we alle restjes in de koelkast kunnen opeten zonder dat ze slecht worden. Ook qua bewaren in de koelkast, opletten op welke plaats ligt het, goed afsluiten. Gewoon een beetje aandachtig zijn doet heel veel.

Campagne op grotere schaal

Volgend jaar wordt de campagne herhaald, maar dan wel op veel grotere schaal. Dan gaan namelijk 5.000 Bruggelingen de strijd tegen voedselverspilling aan. Iedereen kan dan weer deelnemen met zijn bedrijf, sportvereniging of school. Inschrijven kan nu al op www.foodwinnersbrugge.be.

