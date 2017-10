70% van de inwoners van de Vlaamse kunststeden waaronder ook Brugge zien graag toeristen naar hun stad komen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de toeristische diensten.

Het onderzoek kwam er omdat toerisme de leefbaarheid van een stad onder druk kan zetten. Maar de Bruggelingen zien dus duidelijk de economische meerwaarde van het toerisme. Wel neemt een kwart van de inwoners het woord overlast in de mond, terwijl dat in Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen slechts 10% is. Ruim een derde van de bewoners heeft ook het gevoel te weinig betrokken te zijn bij het toeristisch beleid van de stad. Bij het onderzoek werden zo’n 5400 inwoners ondervraagd.