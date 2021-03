Brugs bedrijf brengt Lam Gods tot leven

In het nieuwe bezoekerscentrum in de Gentse Sint- Baafskathedraal kan je met een Augmented Reality-bril de historische en religieuze context waarbinnen van Eycks Lam Gods tot stand kwam, beleven. Het Brugse bedrijf AlfaVision werkte drie en een half jaar aan dit bijzondere project.

AR, Augmented Reality, is de technologie waarmee je een virtuele, 3D-holografische belevingslaag creëert bovenop de bestaande omgeving. Deze indrukwekkende ervaring wordt gekoppeld aan levendige storytelling. In verschillende kapellen zie je door een AR-bril of AR-tablet een tafereel met als hoogtepunt het aanschouwen van het meesterwerk van Van Eyck, het Lam Gods.

Belangrijk project voor AlfaVision

Voor AlfaVision is dit het grootste binnenlandse AR-project dat ze tot nu toe ontwikkelden en realiseerden. Hans Vandamme, oprichter en mede-eigenaar van AlfaVision is bijzonder trots. ‘Je ziet de bouwevolutie van de kerk, je wordt teruggeflitst naar de tijd waarin het Lam Gods geschilderd werd en je bent getuige van alles wat dit topstuk doorheen de geschiedenis meemaakt. En toch is er geen externe hardware nodig om deze ervaring te realiseren, behalve de Augmented Reality-bril die de bezoeker opzet of de tablet die hij bij zich draagt. Op die manier wordt de religieuze functie van de Sint-Baafskathedraal niet verstoord door multimediale opstellingen.’

Verschillende versies op maat

Er zijn maar liefst veertig verschillende versies ontwikkeld. Er zijn negen talenversies (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Japans, Russisch en Portugees) met daarbinnen telkens de keuze tussen een korte (30’) en een lange (60’) tour. Binnen elk van deze versies heb je de keuze tussen een standaardtour en een tour ‘master of detail’. Daarnaast is er ook een versie voor blinden en slechtzienden en een ‘family tour’ (in het Nederlands, Engels en Frans) die kinderen meeneemt in het verhaal. Kenmerkend voor de kinderversie is dat de topstukken in de vitrines met AR-technologie tot leven worden gewekt.

Voor blinden en slechtzienden is er, aanvullend op de AR-ervaring op maat, ook een blindenmaquette van de kathedraal en een blindenschilderij van het centrale paneel.