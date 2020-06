Brugs burgemeester Dirk De fauw neergestoken

Deze voormiddag is Brugs burgmeester Dirk De fauw (CD&V) neergestoken. Hij werd geraakt in de hals en wordt momenteel geopereerd.

Dirk De fauw werd deze voormiddag door een man neergestoken in zijn advocatenkantoor in Sint-Andries. De 62-jarige burgemeester werd geraakt in de hals, maar kon naar verluid zelf de hulpdiensten verwittigen. Over de precieze toedracht van de feiten is weinig bekend, maar vermoedelijk is de dader een cliënt van De fauw. De man werd meteen door de politie opgepakt.

De fauw werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij momenteel geopereerd wordt. Zijn toestand zou stabiel zijn.

Heropening paardenkoetsen

De fauw was om kwart over tien nog op de Markt in Brugge, waar de koetsiers een persmoment gaven omdat de koetsen sinds vandaag opnieuw door de Brugse binnenstad rijden. De feiten hebben zich nadien afgespeeld.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is bezig met de zaak en start een onderzoek wegens poging tot moord.

