Het gaat onder meer om de geknotte grensboom "Den Olifant” in Assebroek. De geknotte zomereik in het Paalbos, is vrij zeldzaam omwille van zijn omvang en bijzondere groeivorm. Ook de bescherming van het Blauwe Torenbosje is nu definitief. Het vormt het best bewaarde voorbeeld van een traditioneel hakhoutperceel in de kustpolderstreek.