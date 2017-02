Brugs parkeerplan goedgekeurd ondanks protest

In Brugge is het parkeerplan goedgekeurd op de gemeenteraad. De meerderheid kreeg de steun van Groen. De stad wil de 5.500 bovengrondse parkeerplaatsen vooral ter beschikking stellen van de bewoners, gratis.

Voor het stadhuis was eerst nog actie gevoerd door een 100-tal mensen. Vooral mensen die in Brugge werken, maar er niet wonen, zijn de dupe, zeggen zij. Doordat in het centrum volledig betalend parkeren is ingevoerd voor niet-bewoners, moeten zij tot 750 euro per jaar ophoesten, zeggen ze.

De meerderheid wijst dan weer naar de goedkopere alternatieven voor werknemers. Zo kunnen ze parkeren aan het station voor 20 euro per maand en dan een gratis bus nemen. Wie echt in de binnenstad bovengronds moet parkeren voor zijn werk, betaalt 3 euro per dag. "Vergelijk dat met andere grote steden. Nergens kun je aan zo'n goedkoop tarief parkeren," verdedigt schepen Annick Lambrecht zich.