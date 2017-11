Het Brugse productiehuis CamTV is donderdagavond verkozen tot "Creatieve Ondernemer van het jaar", een wedstrijd georganiseerd door Unizo West-Vlaanderen.

CamTV haalde het van vier andere genomineerden: Lingeriezaak Ohlala, Brasserie Heuvelhof, F@L Smaakatelier en Mamado.

CamTV stond onder meer al in voor de videomarketing voor het Belgisch paviljoen op de Expo Milaan 2015 en is een "One-time-shop"- communicatieleverancier. Het bedrijf staat zowel in voor video, marketing, communicatie als grafisch werk.