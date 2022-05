Brugs schepen Van Volcem pleit voor fusie met randgemeente

Zuienkerke lijkt voor Van Volcem de beste optie, onder meer omdat het een a-politieke gemeente is, en omdat de burgemeester er met pensioen gaat. Van alle randgemeentes is de totale schuld per inwoner er ook het laagst. Van Volcem onderzoekt verder welke gemeente het interessantst zou zijn. "Maar dat betekent niet noodzakelijk de meest interessante in politieke zin", nuanceert ze.

Fusie Brugse ziekenhuizen

In het jaarrapport pleit Van Volcem ook verder voor een fusie van het AZ Sint-Jan en ziekenhuis Sint-Lucas, de twee Brugse ziekenhuizen. "Het is in ieder geval de wens van de dokters, en ook voor het zorgpersoneel is het beter omdat gefuseerde ziekenhuizen meer middelen krijgen van de federale overheid", klinkt het.