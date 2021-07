Brugs stadsbestuur aan inwoners: 'Geniet van het WK, ondanks de hinder'

'Probeer te genieten van het WK wielrennen, ook al zal er voor veel Bruggelingen flink wat hinder zijn.' Dat is de boodschap van het Brugse stadsbestuur.

Het WK tijdrijden in Knokke-Heist, Damme en Brugge zal voor heel wat verkeersproblemen en overlast zorgen. Zeker op zondag 19 september wanneer er voor het WK bij de profs met onder meer Wout van Aert en Remco Evenepoel 200.000 supporters worden verwacht, vijf keer zo veel als tijdens de Heilig Bloedprocessie. De politie bereidt zich zo goed en zo kwaad als mogelijk voor, en zet die dag 500 mensen in. Ze bundelt daarvoor de krachten met de aangrenzende zone Damme-Knokke-Heist. Er helpen 1000 stewards mee om alles in goeie banen te leiden.

De stad gaat uitvoerig communiceren in de 'getroffen' wijken. Alle praktische info vind je hier.