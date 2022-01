Brugs toerisme herstelt zich in tweede coronajaar

In 2021 heeft de stad Brugge zo'n 4,5 miljoen bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er meer dan in 2020, maar nog altijd minder dan in 2019, voor de coronapandemie. De bezoekers bleven enkele uren, een dag of meerdere dagen. Dat meldt de stad op basis van mobiele telefoniedata.

Brugge ontving in 2021 ruim 30 procent meer bezoekers dan in 2020. Toch ligt dat aantal nog 42 procent lager dan in 2019. De stad ziet een herstel van het toerisme in de cijfers, maar vooral de internationale bezoekers bleven grotendeels uit. Net zoals in 2020 kwam meer dan driekwart van de bezoekers het afgelopen jaar uit eigen land. "We noteren een recordaantal binnenlandse aankomsten en overnachtingen, respectievelijk 67 procent en 80 procent meer ten opzichte van het pre-coronajaar 2019", zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste.

Minder buitenlandse bezoekers

Een atypische situatie voor Brugge, want doorgaans is bijna de helft van de bezoekers van buitenlandse herkomst. De cijfers zorgen ook voor een sterk gedaalde omzet uit toerisme. De omzetten van 2021 worden geraamd op zo'n 325 miljoen euro, wat de helft minder is dan in 2019.

De stad hoopt op beterschap in 2022 en wil verder inzetten op verschillende campagnes in de buurlanden.