Brugs toerisme snakt naar betere tijden

Het Brugse erfgoed en de musea blijken toch belangrijke troeven te zijn in deze paasvakantie. Zo is het Belfort vol geboekt. Het Groeningemuseum was in het paasweekend volzet en zelfs het Volkskunde museum doet het zeer goed. Voor de andere toeristische sectoren is het in Brugge wachten tot de...

Te kalm

Brugge snakt naar toeristen. Het is intussen al van 2019 geleden dat de stad de favoriete keuze was voor miljoenen dag - en verblijftoeristen. Een blik op het sleutelbord aan de recepties van sommige hotels zegt genoeg.

Geen tochtje met een koets of een rondvaart op de reien. Alles ligt stil door corona. De bootjesuitbaters hebben in de paasvakantie zelfs tijd voor het onderhoud. De citytrippers die er wel zijn, blijken best gelukkig, maar een normale Bruggetrip zoals in niet-coronajaren, isdit niet.

Brugge zet al jaren in op kunst en op zijn musea met unieke collecties en in deze coronatijden gaan de mensen blijkbaar vaker naar kunst kijken. De Brugse musea samen trekken nu dagelijks zo’n 1.500 bezoekers. En dat is in niets te vergelijken met normale cijfers.

Heropleving?

Intussen staat het Brugse stadsbestuur klaar om in mei eindelijk met het toeristisch seizoen te starten. Brugs burgemeester Dirk De fauw zegt: 'Uiteraard proberen wij als stadsbestuur zoveel mogelijk activiteiten te organiseren om de mensen te lokken en vanaf 8 mei is er de triënnale en die loopt dan door tot eind oktober."