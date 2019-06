Brugs vrijzinnig centrum opent zijn deuren

Wie in Brugge vragen heeft over vrijzinnig humanisme kan vanaf nu terecht op één locatie. Het voormalig politiecommissariaat aan de Hauwerstraat werd volledig gerenoveerd en biedt onderdak aan alle organisaties die rond vrijzinnigheid werken.

Alle vrijzinnige organisaties van Brugge wonen voortaan samen onder één dak, in het voormalig politiecommissariaat aan het Beursplein. Met achteraan een gezellig tuinpaviljoen. De nieuwe locatie zorgt voor verbinding én samenwerking. Vrijzinnigen zijn grote pleitbezorgers van de mensrechten. De 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens krijgen hier dan ook hun plaats. Het eerste artikel vat alles dan ook kernachtig samen.

Het openingsweekend is alvast een voltreffer. Later volgen onder andere lezingen, workshops en nog meer debatmomenten. Voor sommigen is het een eerste kennismaking met ‘vrijzinnigheid’.