Brugse artsen willen eerst vaccin voor zorgpersoneel

Een groep artsen van het AZ Sint-Jan in Brugge en de arbeidsgeneesheer van de stad vragen de bevoegde ministers en beleidsverantwoordelijken om zorgverleners in woonzorgcentra en ziekenhuizen prioritair te vaccineren.

Zoals bekend gaat de vaccinatiecampagne van start voor de bewoners in de woonzorgcentra, maar het ziet ernaar uit dat het zorgpersoneel, omwille van de vaccinschaarste, nog lang zal moeten wachten voor het aan de beurt is.

Volgens de artsen heeft het zorgpersoneel meer dan drie keer meer kans om met COVID besmet te worden, is het bovendien uitgeput, maar moet het toch in overdrive blijven werken. "Een snelle vaccinatie van deze groep zou het gigantische absenteïsme door COVID en quarantainemaatregelen, en de gigantische werkdruk sterk helpen verminderen", zeggen ze. Ze vrezen ook voor een mogelijke derde golf waardoor ziekenhuizen een broedplaats worden voor COVID-infecties. "Dan is het zorgpersoneel de motor achter de epidemie en de besmetting van kwetsbare personen, zelfs als de nodige beschermende maatregelen maximaal gevolgd worden", luidt het.