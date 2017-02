Na de eerste dringende zorgen in Duitsland is hij intussen naar het ziekenhuis in Brugge overgebracht. De sprong is gefilmd en het is een wonder dat de basejumper zijn stunt nog kan navertellen. De man maakte een veertig meter diepe sprong. Zijn parachute was niet goed geplooid voor zo'n lage sprong en hij smakte neer. De man brak onder meer zijn rug, benen en enkels en liep nog verschillende interne verwondingen op.