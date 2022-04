Brugse beiaard speelt straks 'Ken Brugge in mien erte'

Het Brugs volkslied 'Ken Brugge in mien erte', weliswaar zonder de stem van Benny Scott erbij, zal je na de paasvakantie telkens om kwart over elf horen op de Brugse beiaard. Daarvoor moest de beiaard helemaal opnieuw geprogrammeerd worden. Die telt meer dan 30.000 gaatjes, en de pinnen moeten op de juiste plaats komen.

"Ik ben er heel blij mee. Het is voor mij een soort bekroning van mijn loopbaan. Vooral de liedjes in het Brugse dialect. Het liedje is nu 41 jaar oud en ik ben heel gelukkig", glimlacht Benny Scott.