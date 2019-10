Brugse binnenstad krijgt vernieuwde wegen en voetpaden

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Deze keer pakken we een aantal straten en voetpaden in de binnenstad aan die er slecht aan toe zijn. In tientallen straten en pleinen vernieuwen we de voegvullingen en waar nodig herbestraten we de rijweg (bovenbouw). De vernieuwde straten en voetpaden zullen niet alleen mooier ogen, maar vooral ook de toegankelijkheid en het comfort verhogen. ”

In 2020 staat het vernieuwen van het wegdek in de Breidelstraat, inclusief De Garre op de planning. “Op de Mallebergplaats creëren we een gezellig pleintje op het kruispunt van de Philipstockstraat/Mallebergplaats. De werken zullen starten in januari/februari en zullen van de Mallebergplaats een nog leukere plek maken om te vertoeven,” licht schepen Van Volcem toe.

Ook het wegdek in de Rozemarijnstraat en het plein op de Eiermarkt worden begin februari aangepakt. Aansluitend op deze werken komt de Peterseliestraat, tussen Potterierei en Leestenburg, aan bod. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “In het voorjaar vernieuwen we verder ook de voegvulling in de Ieperstraat, Vuldersreitje en de Peperstraat en herbestraten we de rijweg in de Essenboomstraat. In de Ridderstraat vernieuwen we het voetpad aan de zijde waar niet geparkeerd wordt (midden 2020). In het najaar vernieuwen we de voegvulling van de Spiegelrei en van de toegangsweg naar site Oud Sint-Jan. Een concrete timing van bovengenoemde projecten volgt later.”

Begin 2021 komt de Sint-Amandsstraat aan bod. Overleg met de handelaars volgt.