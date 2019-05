Brugse brouwerij profiteert van Paljas-rel

Vermeersch poseerde niet toevallig met een schuimende Paljas: de avond voordien had Bart Dewever Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken nog een paljas genoemd. De brouwerij in Brugge kreeg daarop heel wat reactie. "Zondagnamiddag toen de verkiezingsuitslagen bekend raakten kwam het ene na het andere," zegt Jurgen Vandewalle van de brouwerij. Messenger, Whatsapp, mensen belden. Ik heb 4-5 uur constant moeten antwoorden op sociale media. Na een uur of drie, vier, werden mijn vingers echt stijf van te tikken."



Dat net de radicaal rechtse partij Vlaams Belang nu gelinkt wordt aan het bier Paljas is voor de brouwerij geen probleem. Ze zijn apolitiek. Er is geen sprake van een slechte nasmaak.

"Wij kunnen niet anders dan daar positief op terugkijken want wij zijn in feite een beetje de winnaar van die verkiezingen," zegt Tina Muylle van brouwerij Henricus. "De naam Paljas is door iedereen gehoord geweest, dus ik vind het fantastisch."