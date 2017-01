Elke week is er gemiddeld twee keer een probleem met één van de bruggen in Brugge.

In 2016 noteerde Waterwegen en Zeekanaal meer dan 100 incidenten aan de bruggen, te wijten aan technische defecten. In 2012 was dat nog maar de helft. Volgens Burgemeester Landuyt is er jarenlang te weinig geïnvesteerd.