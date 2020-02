Brugse burgemeester krijgt boze brief van Manchesterfans

Ze hebben een open brief geschreven aan burgemeester de Fauw om de situatie aan te klagen. Ze vinden dat ze slecht behandeld zijn door de Brugse politie, die onder meer aanwezig was met een waterkanon. Bovendien nemen ze het niet dat ze niet welkom waren in de lijnbussen en taxi's om hen naar het Breydelstadion te brengen. Wie te voet daar naartoe ging, moest overigens een omweg volgen. En dat terwijl het hard aan het regenen was.

Volgens burgemeester Dirk de Fauw hanteerde de politie dezelfde regels als bij andere risicomatchen om te vermijden dat supporters van beide clubs zich met elkaar zouden vermengen. Hij vindt wel dat de politie zich wat discreter mag opstellen.

