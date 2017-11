Vanmorgen heeft de hamburgerketen Burger King zijn deuren geopend op de Markt in Brugge. Het was meteen aanschuiven.

Het vroegere Quick-restaurant onderging de voorbije weken een ware metamorfose. Het werd grondig gerenoveerd en biedt nu met 410m² plaats aan 149 klanten, verspreid over 2 verdiepingen. Het is al de vijfde Belgische vestiging van Burger King en de eerste in West-Vlaanderen.

De hamburgerketen voorziet een ploeg van 80 medewerkers om de klanten te bedienen.